新冠肺炎｜日本與輝瑞簽約購1.4億劑疫苗　否認5月全民接種

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-21 08:02

日本厚生勞動省1月20日宣布，已與美國輝瑞製藥有限公司（Pfizer）正式簽約，年內可獲約1.44億劑新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗。日媒19日引述消息稱政府計劃5月前後展開為普通民眾注射疫苗，不過翌日遭行政改革大臣河野太郎否認。

厚生勞動大臣田村憲久20日宣布與輝瑞簽約，年内能收到可供7,200萬人施打、由輝瑞和德國BioNTech合作研發的新冠疫苗。

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共同社19日引述政府相關人士稱，醫務、長者及有基礎疾病的高危人群優先接種疫苗後，政府計劃5月前後展開為普通民眾注射疫苗的計劃。

負責協調政府運送新冠疫苗準備工作的河野太郎其後在Twitter轉載該媒體報道並否認這一消息，又推文請日本放送協會（NHK）不要自行安排接種時間表。