印媒稱中印邊境建村　華春瑩回應：那是中國藏南

撰文： 孫偉 最後更新日期： 2021-01-22 20:37

中印邊境緊張局勢仍在持續，有印度媒體報道稱，中國在中印邊境建設了新的村落，中國外交部於2021年1月21日對相關消息回應。

1月21日的中國外交部記者會上，日本共同社記者提問稱，印度媒體新德里電視台（NDTV）報道，根據他們得到的衛星照片，中國在中印邊境的「阿魯納恰爾邦」建設了新的村落，這一報道是否屬實？有些分析說該地區很早就被中方實際控制，能否介紹有關情況？

華春瑩表示，中方對中印邊界東段地區，也就是中國藏南地區的立場是一貫的、明確的，中方從不承認在中國領土上非法設立的所謂「阿魯納恰爾邦」。

華春瑩進一步強調，中方在自己領土上開展正常的建設活動完全是主權範圍內的事。

據印度新德里電台（NDTV）1月18日報道，據他們得到的衛星照片顯示，中國在阿魯納恰爾邦（中國稱藏南地區）建設了一個新的村莊，大約有101戶人家。

報道稱，多名受訪的專家確認此事，並透露新的村莊位於實控線（LAC）印度一側約4.5公里以內，對印度而言是一個巨大的擔憂。

報道提到，就在印度和中國士兵在幾千公里之外的喜馬拉雅山脈西部發生幾十年來最致命的衝突時，中國在喜馬拉雅山脈東部修建了村莊，該媒體對比了該地區2019年8月和2020年11月的地貌，推算出該村莊是2020年修建的。