委內瑞拉被指無視美國制裁　繼續向中國出口石油

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-01-23 07:05

美國向委內瑞拉實施多項制裁，禁止對方出口石油，不過有傳媒1月22日指，委內瑞拉仍以不同方式向中國出口數百萬桶石油。

彭博社22日報道，指有文件或能證明委內瑞拉向中國出口石油的交易，當中包括利用空殼公司、「船過船」式轉移石油、關閉船隻衛星訊號等。報道亦指出，委內瑞拉向石油加入化學添加劑，然後將這些石油冒充其他商品，出口到中國。

彭博社取得多份帳單和電郵，顯示交易人士想盡各種辦法掩飾石油的來源地，並將之運往亞洲，而中國煉油業為遭受重創的委內瑞拉石油業帶來一線生機。

報道提到，委內瑞拉在瑞士公司Swissoil Trading公司的幫助下，以其他身份向中國出口至少1,130萬桶石油，當中包括該公司向香港一間名為Dayuan Import & Export Co Ltd.,的公司出售石油，但在雙方的電郵通信中都沒有提及石油來源地是委內瑞拉。Swissoil否認參與其中。

美國政府1月19日宣布針對委內瑞拉的新制裁措施。制裁多個實體、個人及船隻，指他們協助委內瑞拉政府逃避美國對當地石油行業的制裁，而Swisoil及其高層都在名單之中。

華府在2019年起增加向委內瑞拉施壓，禁止其他國家個人或實體進口該國原油。委內瑞拉政府多次要求在疫情期間取消對當地經濟制裁，並強調委內瑞拉作為主權國家，擁有與其他國家進行自由貿易的權利。