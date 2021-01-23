東京奧運｜日本傳考慮閉門作賽　國際奧委會或為運動員接種疫苗

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-01-23 08:54

東京奧運今年能否如期舉行再成為國際關注。共同社引述多位日本政府相關人士1月22日透露，政府內部將閉門作賽的方案列為東京奧運的其中一個選項。英國《電訊報》則指，國際奧林匹克委員會計劃讓所有參賽運動員接種疫苗。

共同社報道，政府內部開始研究，假設7月23日奧運開幕時，全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然未平息，將禁止觀眾入場觀賽，避免奧運再度延期甚至取消，同時減輕對首相菅義偉政府的負面影響。其他方案分別是如常容許觀眾入場不設限制，以及限一半觀眾入場。

報道引述政府高官表示，認為疫情於夏季前難以平息，以不設觀眾上限的形式舉辦奧運會變得愈來愈困難。日本預定春季結束前決定每個賽館的入場人數上限，以及是否容許海外觀眾到日本觀賽。

隨日本再次發布緊急事態宣言，進入緊急狀態的地區職業體育賽事等大型活動入場人數標準變得嚴格，上限為5,000人，並且要是容納人數的50%以下。如果東京奧運閉門作賽，預計將失去900億日圓門票收入。因此，考慮到持有門票的觀眾，政府研究容許已經接種疫苗的國內觀眾入場。

圖為2020年12月1日，日本東京御台場海濱公園的奧運五環標誌。（路透社）

《電訊報》的報道則指，國際奧委會正在與世界衛生組織合作，希望讓所有東京奧運選手接種疫苗，尤其是所屬國家未開始大規模接種計劃的運動員。熟悉討論的消息人士透露，無跡象顯示運動員可以優先於高危群組接種疫苗，但讓運動員「插隊」仍然有機會引起道德爭議。