約翰遜與拜登通話　期待加強英美合作

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-24 07:01

英國首相約翰遜（Boris Johnson）1月23日與美國新任總統拜登（Joe Biden）通電話，談及加強兩國合作和早日結束新型冠狀病毒（COVID-19）疫情等。

約翰遜在Twitter上載與拜登通電話的照片，而首相府發言人之後表示，約翰遜歡迎拜登決定美國重返巴黎氣候協定和世界衛生組織（WHO），讚揚華府盡早行動應對氣候變化及承諾在2050年前實現零碳排放目標。

Great to speak to President @JoeBiden this evening. I look forward to deepening the longstanding alliance between our two countries as we drive a green and sustainable recovery from COVID-19. pic.twitter.com/Y4P3G74PPz — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 23, 2021

他們亦談及建基於英美長久以來在安全及國防合作，再次承諾在北約（NATO）的聯盟關係，以及宣揚人權和保障民主的共同價值。

另外，約翰遜與拜登在通話中討論達成英美自由貿易協定的好處，前者重申希望盡快解決現有的貿易問題。他們期望可以盡快會面，並在七國集團（G7）、二十國集團（G20）及聯合國第26屆氣候變化會議（Cop26）合作。

不過白宮發言人普薩基（Jen Psaki）及美國候任財長耶倫（Janet Yellen）22日曾表示，拜登政府正優先處理疫情及刺激本土經濟等問題，因此美國暫時不會與其他國家簽署自由貿易協定。

除了約翰遜，拜登在22日亦分別與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及墨西哥總統洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）通電話。