新冠肺炎｜疫苗供應不足下　如何才能做到不浪費？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-24 17:07

全球新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗接種正在展開，但因各種問題出現疫苗供應不足的情況。因疫苗供應不足，導致接種進展不如理想是一個問題，但疫苗本身「遭到浪費」，又是另一個問題。在今天疫苗供應普遍不足的程況下，如何避免浪費疫苗，是很重要的課題。

圖為1月23日，美國紐約一間醫院，數支針筒正準備用作注射新冠疫苗。（Reuters）

疫苗遭到浪費的意思，是指一支已生產的疫苗，因各種原因遭丟棄無法使用。據世界衛生組織（WHO）2005年一份研究報告，全球的疫苗有50%遭到浪費。而直到今天，聯合國依然拿着這份報告，說明疫苗的生產和使用情況。

開蓋前及開蓋後的浪費

疫苗浪費可分為開蓋前及開蓋後的浪費，開蓋前浪費是指在疫苗打開樽蓋抽取使用前浪費掉，主要由於物流或儲存的出錯導致。例如疫苗需要儲存在指定溫度範圍內，若溫度出錯藥物就會變質無法使用，這時很可能是整箱疫苗都要拋棄。

開蓋後浪費是指疫苗使用時出現的浪費，大部分情況是在抽取疫苗時出現。現時大部分的疫苗因方便運輸和減省成本，一樽都能重覆抽取接種數次。以新冠疫苗為例，輝瑞疫苗能抽取5劑、阿斯利康疫苗能抽取8劑至10劑、莫德納疫苗可抽取10劑。利用針筒抽取一劑平均都會做成5%的浪費，能抽取的劑數愈多，浪費愈嚴重。

圖為1月7日，一名醫護人員拿着一樽輝瑞新冠疫苗。現時大部分疫苗一樽都能重覆抽取數劑使用。（Reuters）

有些浪費是不可避免的，如針筒抽取疫苗造成的少量浪費，注射後留有殘餘等都是必然發生的事，但只要更用心的規劃和管理，還是可盡量減少一些能夠避免的浪費。如最基本的確保儲存溫度正確，保障物流不會出錯，造成大量一箱一箱的浪費。

還有製造商應有更準確的指示，以標明可重覆抽取的藥樽能抽取多少次。如輝瑞疫苗被指實際能抽取6劑甚至7劑使用，若按說明書只抽取5劑使用，就很可能造成浪費。

還有是接種人數的規劃，因為只要疫苗開蓋後就無法儲存，有剩餘劑量也只能丟棄。因此作出合適規劃，事先確保人數盡量不作浪費。

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