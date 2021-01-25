中印傳邊境再爆發衝突　最少24人受傷　印軍證曾有小規模對峙

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-01-25 16:07

印度媒體1月25日報道，中國與印度邊境於1月22日再爆發衝突。報道指，最少20名解放軍及4名印度士兵受傷。印度軍方25日發聲明稱，中印軍隊20日在北部錫金（Sikkim）邊界地區的納庫拉（Naku La）地區發生了一場小規模對峙，當地指揮官按照既定協議解決了這一問題。

《印度時報》25日指，解放軍及印度軍人納庫拉發生衝突，但目前情況已受控。

《印度斯坦時報》同日引述消息稱，20名解放軍及4名印度士兵受傷。報道提及，事發時解放軍嘗試越過錫金的實際控制線，印度軍人阻止他們。

納庫拉是2020年5月初中國和印度最初對峙的地點之一，其他對峙地點還有班公湖（Pangong Tso）、加勒萬河谷（Galwan Valley）、戈格拉（Gogra）地區以及溫泉（Hot Springs）地區。

中印於24日正在拉達克（Ladakh）東部、中方實際控制線一側的摩爾多（Moldo）的中印邊境邊防會晤點舉行第9輪軍長級會談。摩爾多位於印方實際控制線一側的楚舒勒（Chushul）對面。

美國財經新聞網站Business Insider於25日報道，印度官員當日指，雙方進行了長達16小時的馬拉松式軍事對話，以解決持續的邊境糾紛及削減拉達克東部實際控制線的兵力。