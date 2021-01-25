紐時觀點：中國打壓香港　是對美國總統拜登的考驗

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-01-25 21:42

美媒1月24日發表以《打壓香港是（中國）對拜登的初期考驗》（Hong Kong Crackdown Is an Early Test for Biden）為題的社論文章。當中提及，即使美國前總統特朗普（Donald Trump）已離任，中國與美國和解的前景看來仍然暗淡。

《紐約時報》在文中指出，如拜登政府是以改善與中國的關係為目標。包括上文提及的、過去數周發生的事件已展示出，近年華府與北京在最基本的事情上分歧裂口之深。這些事情包括中國宣布制裁28名特朗普政府的官員，還有香港警察以一批議員、律師及社運人士違法港版國安法為由進行拘捕等。

中美關係：圖為2020年11月10日，時任美國國務卿蓬佩奧在首都華盛頓國務院發言。（AP）

香港議題無商量餘地

報道指，中方的行動是對特朗普政府的最後一次以牙還牙，這可能是中方有意傳達的訊息。《紐時》稱，或許它是中方在暗示，在後特朗普時代的中美關係中，對香港的控制是不可談判的。

中美關係：圖為1月21日，美國總統拜登在白宮就新冠肺炎疫情發言。（AP）

美政策有連貫性

報道提及，不管怎樣，美國新政府沒有退縮。國家安全委員會（National Security Council）的發言人指，中國製造黨派分歧的努力不會成功。被提名為國務卿的布林肯（Antony Blinken）在Twitter發文關注6日香港泛民人士被捕的事，指拜登政府「將與香港人站在一起，並反對北京對民主的打壓」。

拜登政府的對中國政策仍有待界定。《紐時》指，但就香港而言，看來2屆美國政府的政策有連續性。內文將北京政府形容為《聖經》中的巨人歌利亞，稱除了世上民主國家施加的壓力以及提出意見外，香港仍未得到真正的保護，美國是民主國家中首個行動的。

拜登應繼續支持香港

《紐時》表示，塑造對中國政策是美國新政府正面對的其中一個最使人氣餒的外交政策難題。政策要在承認中國經濟及軍事高超技能、以及支持香港、澳門、新疆、西藏、其他抵抗北京強硬措施的半自治地區、與台灣人民的權利之間取得平衡。然而，無論中國曾嘗試透過打壓異見人士來傳達甚麼訊息，拜登政府也應該繼續與香港人民站在一起。