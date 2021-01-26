新冠肺炎｜美國續實施入境限制　名單新增南非以阻變種病毒傳入

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-01-26 12:06

美國白宮1月25日表示，將會維持針對英國及巴西等國家的旅遊限制，並加入禁止南非旅客入境，防止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株的傳入。

圖為2020年3月，在紐約機場上停機坪的多架飛機。美國將延續禁止部分國家的民眾入境。（Reuters）

拜登政府將繼續維持禁止巴西、英國、愛爾蘭及26個歐盟國家的非美國公民入境。有關禁令原定在1月26日到期，政府決定延長並把南非加進限制名單內，以防止當地的變種病毒傳入。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，隨着疫情惡化，現在不是時機取消對國際旅遊的限制。

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美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪問時，表示美國正密切關注南非的的變種病毒，指該變種明顯與英國的變種不同。福奇稱拜登政府限制入境的決定是謹慎的。

美國目前未發現南非變種病毒傳入的個案，但英國變種病毒的個案已在多州發現。另外，美國明尼蘇達州出現第一宗源自巴西且傳染力更強的變種新冠病毒確診病例，是美國首次出現巴西變種病毒。