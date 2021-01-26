意大利總理孔特遞交辭呈

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-01-26 22:34

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）1月26日會見總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella），並遞交了辭呈。意大利在遭受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重擊的同時，面臨政治危機。

據路透社1月26日報道，孔特當天在總統府會見了總統馬塔雷拉之後，遞交了辭呈。文章稱，孔特試圖重組政府，以尋求得到更多黨派力量支持，在議會中得到絕對多數的支持。

文章稱，預計馬塔雷拉會接受孔特的辭呈，並與政黨領導人迅速展開磋商，以解決目前的政治危機。如果馬塔雷拉認為孔特能夠得到必要支持組建新政府，他將給予孔特幾天時間，定新內閣名單。倘若孔特失敗了，馬塔雷拉則不得不選擇一個有能力組建可行聯盟的替代候選人。若上述兩種計劃都失敗，意大利將提前兩年舉行大選。

意大利在遭遇疫情之際，又遇政治危機。圖為2020年11月4日，孔特在羅馬公布防疫措施。（AP）

據此前報道，1月13日，意大利前總理倫齊（Matteo Renzi）領導的意大利活力黨（Italia Viva）因為不認同孔特的執政方針，退出執政聯盟。雖然孔特政府在兩院信任投票中過關，但目前他在參議院仍缺乏絕對多數的支持，在政令推行上可能出現困難。

孔特很有可能在五星運動、民主黨及自由和平等黨的支持下，再次嘗試組閣，尋求在議會中得到絕對多數的支持。