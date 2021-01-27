中國新法授權海警必要時可開火　菲律賓外長改口提出抗議

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-01-27 22:33

中國1月22日通過法律，容許海警在必要時使用武器，這引發一些與中國有海上領土爭端的國家不滿，菲律賓方面提出抗議。

After reflection I fired a diplomatic protest. While enacting law is a sovereign prerogative, this one—given the area involved or for that matter the open South China Sea—is a verbal threat of war to any country that defies the law; which, if unchallenged, is submission to it. https://t.co/h2wHNPPH8n — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) January 27, 2021

菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）2021年1月27日在Twitter上說：「經過深思熟慮後，我提出了外交抗議。雖然制定法律是一種主權特權，但是考慮到牽涉的地區，以及南海的開放性，這個法律是對任何挑戰它的國家的口頭戰爭威脅；如果不挑戰它，就等於是服從它。」

這與洛欽1月25日的表態截然不同。1月25日的時候，他在Twitter上說：「這不關我們的事，通過什麼法律是中國的事，所以請克制一點。」

中國全國人大常委會1月22日審議通過《中華人民共和國海警法》，授權海警在「中國管轄海域」處理外國船隻時可以使用武器。這項新法將自2月1日起生效。

該法明確指出中國海警執法範圍包括中國內海、領海、毗連區、經濟海域、大陸礁層以及「中國管轄的其他海域」。這項新法授權海警單位，若外國船舶進入中國管轄海域非法從事生產作業活動、不服從停船指令或拒絕中國海警登船檢查，並在警吿無效後，可以使用各類武力，包括個人手持槍械，艦載機槍等，甚至是使用飛機搭載的武器。

日本方面也表達了不滿。日本外相茂木敏充在1月22日記者會上強調，已向中方傳達了對相關海警法的擔憂與關注。