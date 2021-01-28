美國候任駐聯合國代表：華府重新審視中國種族滅絕維吾爾人指控

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-01-28 00:48

美國候任駐聯合國代表托馬斯—格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）1月27日表示，國務院正審視上屆特朗普（Donald Trump）政府指控中國政府違反人道罪行、種族滅絕新疆維吾爾人的立場，確保指控合情合理。

托馬斯—格林菲爾德27日出席參議院外交事務委員會的提名聽證會時，稱國務院正審視有關新疆問題的指控，稱當時沒有根據一切程序，因此現在需確保按照程序，保障指控合理有效。

上屆國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾在19日表示，中國對新疆維吾爾族的政策屬違反人道罪行，更形容為種族滅絕。他稱經過細心審視現有的事實後，認定最少自2017年3月以來，在中共領導的中國曾向新疆維吾爾及其他少數民族進行違反人道的罪行，包括向超過一百萬名民眾採取任意拘留或嚴重剝奪人身自由亦進行虐待、強制絕育和勞工、嚴格限制宗教和信仰自由、言論和活動自由。

他指出，中共對新疆維吾爾人的種族滅絕仍然持續，指大家都目的北京方面有系統地企圖消滅維吾爾人。蓬佩奧表示，美國敦促北京方面即時停止在中國各地停止有關政策，保障少數人士的移居和旅遊自由。

另外根據托馬斯—格林菲爾德聲明的摘錄，她亦在提名聽證會表示，「我們知道中國正努力在整個聯合國制度內推動一項專制的議程，這議程與聯合國創始時的價值觀，即美國價值觀，互相違背。」