捷克各政黨達成共識　禁止中國企業投標當地核電站項目

即時國際
撰文：
最後更新日期：

捷克副總理、運輸部長兼工貿部長哈夫利切克（Karel Havlíček）1月27日表示，所有政黨均同意中國公司不應該參加捷克建造新核電站計劃的招標，但尚未就應否讓俄羅斯參加達成共識。

捷克計劃在國營企業CEZ集團旗下的杜科瓦尼（Dukovany）核電站建立一個新的、1200兆瓦的裝置，以取代燃煤發電。政府正為有關招標敲定條件，歐盟和北約成員國的安全部門建議，基於國家安全理由，中國和俄羅斯應被排除在外，大多數反對黨都採取這一立場。

這個項目估計價值最少60億歐元，除了中國廣核集團公司（CGN Power）外，俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）、韓國水電與核電公司（KHNP）、法國能源公司（EdF）和美國西屋公司（Westinghouse）均被視為潛在競標者。

▼想了解更多關於科瓦尼核電站的資訊，請點擊放大觀看：

哈夫利切克當天與各黨領袖會晤後稱：「我們在一個議題上（的想法）更接近，我們幾乎所有（人）都同意中國（參加）在這一點上是不現實的，現在討論是否允許俄羅斯以某種形式（參與）」。

CEZ集團由國家控制，但政府毋須獲跨黨派共識即可啟動招標，不過總理巴比什（Andrej Babis）稱，由於有關項目要到2036年或更遲才能完成，他希望先獲得廣泛政治共識。

捷克CEZ集團介紹杜科瓦尼核電站的網頁有虛擬導覽功能，民眾可透過CEZ網站了解核電站內部樣貌。

德媒：中歐投資協定談判遇阻　因中方想投資歐洲核電站
俄羅斯首批核電站設備運抵中國　為中俄迄今最大技術合作項目
日本福島核電站3和4號機組控制室首次曝光
美國防部指中國擬在南海建「浮動核電站」　菲：核武？不容許！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。