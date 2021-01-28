捷克各政黨達成共識　禁止中國企業投標當地核電站項目

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-01-28 08:02

捷克副總理、運輸部長兼工貿部長哈夫利切克（Karel Havlíček）1月27日表示，所有政黨均同意中國公司不應該參加捷克建造新核電站計劃的招標，但尚未就應否讓俄羅斯參加達成共識。

捷克計劃在國營企業CEZ集團旗下的杜科瓦尼（Dukovany）核電站建立一個新的、1200兆瓦的裝置，以取代燃煤發電。政府正為有關招標敲定條件，歐盟和北約成員國的安全部門建議，基於國家安全理由，中國和俄羅斯應被排除在外，大多數反對黨都採取這一立場。

這個項目估計價值最少60億歐元，除了中國廣核集團公司（CGN Power）外，俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）、韓國水電與核電公司（KHNP）、法國能源公司（EdF）和美國西屋公司（Westinghouse）均被視為潛在競標者。

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哈夫利切克當天與各黨領袖會晤後稱：「我們在一個議題上（的想法）更接近，我們幾乎所有（人）都同意中國（參加）在這一點上是不現實的，現在討論是否允許俄羅斯以某種形式（參與）」。

CEZ集團由國家控制，但政府毋須獲跨黨派共識即可啟動招標，不過總理巴比什（Andrej Babis）稱，由於有關項目要到2036年或更遲才能完成，他希望先獲得廣泛政治共識。

捷克CEZ集團介紹杜科瓦尼核電站的網頁有虛擬導覽功能，民眾可透過CEZ網站了解核電站內部樣貌。