新冠肺炎｜法國禁止歐盟以外地區人士入境　阻止變種病毒流入

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-30 06:08

法國總理卡斯泰（Jean Castex）1月29日宣布，因應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續，政府經過衛生安全緊急會議後，決定由31日起，禁止歐盟以外地區人士入境，並警告當地或面對新變種病毒的威脅。

卡斯泰表示，從31日開始，所有來自歐盟國家的人士抵達法國邊境時，須持有病毒檢測的陰性證明，另外亦會限制法屬領地的往來。

而在法國本土方面，所有大型商場會在31日起暫停營業，同時增加警力，調查涉嫌違反12小時宵禁、舉行秘密派對或無視禁令的地下營業餐廳的人士。卡斯泰指出，這些措施是為了避免當地進入第三次全國封城的經濟風險，強調未來數天的情況將影響當局是否再推出其他限制措施。

目前法國的疫情雖有放緩迹象，惟留醫及死亡人數仍穩步上升，當地在29日新增820人喪生，令總死亡人數升至75,620人。另外再多22,858宗新確診個案，比前一日的23,3770宗稍為回落，總確診人數則增加315萬。當地不少醫護要求政府像其他國家一樣，再次實施封城。

另外因應法國封關，英國運輸大臣夏博思（Grant Shapps）強調，英法之間的陸路交通則不受影響，稱貿易會繼續順利進行。

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