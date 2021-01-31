印度示威持續　農民絕食抗議　政府封鎖新德里附近網絡

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-01-31 01:42

印度農民反對政府實施新農業法案的示威持續多天，所引起的流血衝突造成最少1人數百人受傷。其中大批農民1月30日在首都新德里（New Dehli）發起絕食抗議，而當局則封鎖新德里多個地區的互聯網。

印度內政部表示，當局以維護公眾安全為由，新德里市郊三處舉行示威地點的互聯網訊息會被封鎖，直至當地時間31日晚上11時為止。印度政府經會在認為會發生騷亂的地方切斷互聯網服務，但在首都地區封網則非比尋常。

大批農民從其中一個示威重心哈里亞納邦（Haryana）駕駛數百架拖拉機抵達新德里北部的示威場地，警方亦為此加強部署。有抗議農民說，不少農民組織早已在29日到場支持，更預計未來兩天會有更多人參與。

圖為2021年1月26日，印度新德里有農民參加示威，抗議農業改革。（美聯社）

而30日的絕食抗議恰逢印度「國父」聖雄甘地（Mahatma Gandhi）逝世周年紀念日，有組織示威的農業工會組織領導人表示，農民運動以往和將來都是和平進行，強調當日的活動是宣揚真相和非暴力的價值。

印度農民抗議三項農民法案的活動已持續兩個月，他們要求推翻2019年9月印度政府通過的3個農業法案。它們其中允許私營企業在收購農產品時自由定價，損害農民利益。政府已提出修改法案以及在暫緩18個月生效，但農民堅持要將新法徹底廢除。