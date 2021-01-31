鍾南山：3月與美國首席醫療顧問福奇對話

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-01-31 22:55

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情不斷惡化是世界關注焦點，中國工程院院士鍾南山1月31日接受媒體採訪時透露，3月與美國首席醫療顧問及（Anthony Fauci）進行一次對話。

中國環球電視網1月31日報道，鍾南山1月31日在廣州接受採訪時表示，作為人口和經濟大國，美國疫情緩解，對全球都是喜訊。鍾南山透露將在3月份與福奇進行一次對話。

2020年9月8日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，並向鍾南山頒發國家獎章。（Reuters）

鍾南山非常肯定美國新任總統拜登（Joe Biden）上台後把抗疫作為頭等要務，看到美國西部在復工和嚴管之間確實出現一點矛盾。期待美國擬出台的舒緩政策都能一方面切實強化防控，另一方面保障民眾生活。

鍾南山認為，美國疫情緩解對美國、對世界、對中美關係都會有比較好的影響，尤其對中美學者的交流。鍾南山期待與福奇對話，認為兩者一些看法很像。下週，鍾南山將與美國哈佛醫學院交換意見。

對於目前的國際疫情形勢，鍾南山認為疫苗注射將起到很大的控制作用，由於疫苗產生抗體有個過程，大概需要30天至35天，才會產生比較明顯的保護作用。「在積極的增加疫苗的情況下，在積極管控的情況下，大概2021年3月份以後，我認為會開始有下降。隨着接種疫苗的人數越來越多，疫情會得到改善」。