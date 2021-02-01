俄羅斯多地爆發示威要求釋放納瓦爾尼　全國逾5000人被捕

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-01 09:10

俄羅斯多地1月31日再爆發反政府示威，數以萬計民眾上街抗議，要求釋放反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），當局在全國拘捕最少5000人。

圖為1月31日俄羅斯莫斯科，有支持納瓦爾尼的示威者被防暴警察帶走。（Reuters）

在首都莫斯科，大批示威者朝着納瓦爾尼被囚的北部監獄遊行，高喊釋放納瓦爾尼及普京（Vladimir Putin）下台。組織示威者利用社交平台頻繁改變示威地點，分散人群在莫斯科不同地方。

當局指示威是未經授權的非法活動，有傳播新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情風險，防暴警察驅散示威者，拘捕近1600人，包括納瓦爾尼的妻子，被捕人數其後增至5000人。路透社報道指這周的示威較上周少，納瓦爾尼的妻子後來被釋放。

第二大城市聖彼得堡亦有數千人遊行，示威者和警察爆發衝突，最少過千人被捕。在海參崴亦有數千名示威者冒着嚴寒上街，當地溫度低於零下10度；在西伯利亞亦有示威者上街，當地溫度更低至零下40度。

納瓦爾尼在2020年懷疑被人以神經毒劑「諾維喬克」毒害，被送往德國搶救康復。他在1月17日由德國返抵俄羅斯後被捕，引發全國性示威。在上周的示威中，有超過4000人被捕。當局為阻止示威持續，日前突襲納瓦爾尼住所及辦公室，拘捕納瓦爾尼胞弟、數名盟友及示威組織者。