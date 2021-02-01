英國：已正式要求加入CPTPP　有望創造高價值職位

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-01 19:58

英國2月1日宣布已正式要求加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），該協定目前有11個國家參與，包括日本、加拿大、澳洲等。

英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）在Twitter宣布，已正式通知CPTPP成員國，告知英國希望加入的意願。

I have just formally notified #CPTPP nations of our intent to join. 🇬🇧🌏



Membership will:

👉position 🇬🇧 at the heart of some of the world’s fastest-growing economies

👉create high value #jobs across the UK

👉help us build back a better global trading system#GlobalBritain pic.twitter.com/o1OvK912OK — Liz Truss (@trussliz) February 1, 2021

卓慧思形容英國一旦成為成員國，將能把英國定位於全球一些增長最快經濟體的中心位置，又能夠為英國創造高價值的職位，並協助英方建立更好的全球貿易系統。

英國政府之前在1月30日已表示，卓慧思將與日本和新西蘭的商貿官員對話，正式要求加入CPTPP。雙方預料2021年春季起展開磋商。英方當時的聲明指出，加入CPTPP後將有助英國接觸主要經濟體以及新興市場，包括墨西哥、馬來西亞和越南等，有利英國經濟，同時不會影響英國法律、邊境等自主權。

CPTPP前身跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定（TPP），是由美國主導的自由貿易協定，但2017年前總統特朗普（Donald Trump）宣布退出，日本等多國決定改組成CPTPP，在2018年正式簽署成立。