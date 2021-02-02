新冠肺炎｜印尼疫苗計劃與眾不同　18至59歲人士優先接種

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-02 12:50

印尼將展開新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）疫苗接種計劃，但與其他國家優先讓長者接種不同，印尼將優先讓18至59歲的成年人接種。

圖為1月21日，印尼雅加達一間醫院，正在替員工接種新冠疫苗。（Reuters）

各國正開始展開新冠疫苗的接種計劃，但幾乎所有國家，都會優先讓醫護人員、前線工作人員及年老的長者接種。年老長者被視為高危一族，所以需要優先接受保護。但印尼卻決定，優先讓18至59歲的成年人接種。

印尼衛生部門指出有關決定的原因之一，是他們採用的疫苗，科興製藥的新冠疫苗在印尼進行第三期臨床測試時，都是由18至59歲的成年人進行。他們目前擁有的充份藥效數據，都是來自這個年齡組別的人。

然而除這理由外，年輕人優先也有一定道理。新加坡國立大學楊潞齡醫學院費雪（Dale Fisher）教授表示，因為年輕的成年人普遍更為活躍，更常在社區活動，若能優先讓這群組取得免疫力，理論可以減慢病毒在社區的傳播。

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澳洲國立大學傳染病學教授科利尼翁（Peter Collignon）亦表示，在發展中國家優先保護年輕成年人的政策可能是更合理的做法，因為他們更有機會散播病毒，且也無可能完全禁止他們上街。

不過由於目前未有數據證明這種做法能有效阻止病毒散播或降低死亡率，印尼成為了首個實驗場，外界正密切注視印尼的疫苗接種成效。