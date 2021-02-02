Facebook擬自製通知視窗　抗衡Apple向用戶解釋收集資訊用意

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-02 15:59

Facebook 2月1日表示，將會在Apple提供專用的通知視窗，讓用戶選擇是否容許Facebook收集資訊並解釋其原因，以取代Apple的簡易通知。Facebook希望此舉能讓更多用戶接受Facebook在取用個人用戶資訊的立場。

圖為2019年10月，美國紐約一間Apple專門店外的巨大標誌。（Reuters）

美國《華爾街日報》報道，Facebook正準備在製作一個專用的通知視窗，以取代Apple的簡易通知。Facebook的通知會詳細向用戶介紹所收集的數據，用途及其優點。用戶可以選擇接受或否，用戶拒絕可以繼續如常使用Facebook，同樣會看見廣告，只是廣告不會再度身訂造。

Facebook聲明表示用戶有權利獲得更優質的內容，而Apple亦容許企業提供更多指導。Facebook表示同意有關收集不會讓程式收集更多其他數據，不會有和現在不同的額外影響。

Apple在新的iOS14系統中加入「應用程式追蹤透明度」的新功能，所有應用程式在收集用戶數據和資料時必須通知，讓用戶確認。Apple表示新功能是幫助用戶更清楚了解第三方公司如何在應用程式中追蹤他們，並為用戶帶來更大控制權。

Facebook不滿Apple的做法，在12月一度登報批評Apple的做法會傷害廣告成效，最終損害依賴廣告吸引客戶的小型企業。