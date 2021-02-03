中國反對聯合國譴責緬甸政變　專家：默許緬甸軍方行動

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-02-03 15:29

聯合國安理會（United Nations Security Council）2月2日召開會議，但由於沒有獲得中國支持，未能就譴責緬甸政變的聯合聲明達成一致。

據英國廣播公司（BBC）2021年2月2日報道，聯合國安理會當天召開會議討論緬甸局勢，聯合國緬甸特使布赫內爾（Christine Burgener）譴責緬甸軍方的行動，呼籲安理會發出明確訊號，支持緬甸民主。此前緬甸軍方拒絕接受11月舉行的大選結果，並逮捕國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）和多名政府高級官員。

政變發生前，緬甸爆發示威遊行，抗議昂山素姬贏得選舉：

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報道稱，中國阻止聯合國安理會譴責緬甸軍事政變的聲明。聯合聲明需要中國的支持，中國是聯合國安理會常任理事國，擁有否決權。

專家：默許軍方行動

新加坡國立大學（National University of Singapore）的緬甸問題專家弗里曼（Elliott Prasse-Freeman）表示，通過這種相當於『煤氣燈』的外交政策，中國似乎在暗示，即使不是明確支持，也是默許軍方的行動。」

弗里曼說「中國似乎把這當作緬甸的『內部問題』來處理，正如中國官方媒體所說的那樣，我們看到的是『內閣改組』。」雖然他認為一份聯合國聲明不會立即產生影響，但它仍然可以作為「協調國際反應的第一步。這似乎不會發生」。

緬甸國內的抗議時常爆發，點擊圖輯瀏覽：

2月1日，緬甸國務資政昂山素姬、總統温敏及其他執政黨高層被軍方扣押，國防軍總司令敏昂萊接掌國家權力。這是昂山素姬時隔11年後再度遭軍方扣押。

軍方發聲明宣布實施為期一年的緊急狀態，並表示在結束後重新舉行大選。昂山素姬晚些時候發聲，不接受軍方發起的政變，並呼籲民眾抗議。隨後，緬甸軍方宣布大規模改組政府，多箇中央政府部門的部長被撤換或被解除職務。

緬甸主要城市的互聯網、通訊一度被切斷；國內航班已被暫停，主要國際機場也已關閉；緬甸各銀行暫時關閉所有金融服務、證券交易所暫停服務；大批民眾上街搶購生活必需品。

最新消息稱，昂山素姬現被軟禁在緬甸首都內比都，一些省邦領導人將被陸續釋放。