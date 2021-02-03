美眾議員要求暫停商務部長提名確認　籲承諾先將華為列入黑名單

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-02-03 16:42

美國新任總統拜登（Joe Biden）提名的商務部長人選為雷蒙多（Gina Raimondo），在國會參議院即將就是否確認其職位進行投票前夕，2月2日，20餘名共和黨眾議員要求暫緩對其提名進行確認，直到拜登政府澄清在華為問題上的立場。

雷蒙多曾任羅得島州州長。圖為2017年7月15日，雷蒙多參加在羅得島州普羅維登斯（Providence）舉行的全國州長協會夏季會議。（Reuters）

美國國會眾議院外交委員會2月2日發表聲明稱，參議院商務委員會預計將於3日對雷蒙多的提名進行投票表決，在此之前，眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）與20名眾議員一起，要求參議院暫停確認雷蒙多的提名，直到拜登政府澄清其出口管制政策為止。

聲明提到，確認提名的聽證會上，雷蒙多拒絕承諾將華為保留在商務部的實體清單上。此外，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）在兩次不同的記者會上被問及相關問題時，也拒絕做出承諾。

聲明寫道，「作為回應，麥考爾呼籲參議院擱置雷蒙多州長的（提名）確認，直到拜登政府就他們是否計劃將華為保留在商務部的實體清單上，給出明確且直接的答覆。」

聲明宣稱，拜登政府仍拒絕承諾將華為列入美國商務部實體清單，這樣做「令人難以置信地震驚且危險」。聲明敦促那些曾要求將華為保留在實體清單上的參議員堅持其原則，暫停對雷蒙多的提名確認，直到拜登政府澄清他們對華為的意圖，以及對中國的出口管制政策為止。