默克爾：歡迎每一種疫苗　塞爾維亞用中國疫苗接種速度更快

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-02-03 22:58

德國總理默克爾（Angela Merkel）2月2日在接受德國ARD電視台採訪時被問到塞爾維亞疫苗接種速度比德國更快一事。默克爾回答稱「有了中國疫苗，塞爾維亞的疫苗接種速度是更快。我們一直說，任何獲得歐洲藥品管理局（EMA）許可的疫苗都是受歡迎的。」

德國新冠肺炎疫苗接種速度過慢，默克爾政府面臨壓力。圖為2020年7月17日，默克爾在布魯塞爾出席歐盟峰會。（Reuters）

她還談及俄羅斯疫苗稱「我和俄羅斯總統談過了，今天還聽到了關於俄羅斯疫苗的好消息。」默克爾還說：「歐盟歡迎每一種疫苗，但只有向EMA提供所有必要數據的疫苗才會被接受。」

相較於英國或美國等國相對較快的新冠疫苗接種工作，默克爾政府正因其遲緩的行動而受到批評，她呼籲德國人「再忍耐一段時間」。

法國《費加羅報》之前報道，塞爾維亞不是歐盟成員國，但與莫斯科和北京擁有穩定的關係。塞爾維亞人口約700萬，已經收到100萬劑中國國藥疫苗並開展大規模接種工作。

據德新社指，默克爾2月1日下午與各聯邦州州長、疫苗生產商、歐盟委員會代表舉行會議，協商如何解決如今疫苗緊缺的情況。巴伐利亞州州長索德爾再次敦促歐洲監管部門「應盡快對俄羅斯和中國的疫苗進行審核」，如證明安全有效，就應採用。