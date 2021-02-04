印度人「照騙」訛稱登珠穆朗瑪峰　被尼泊爾禁攀登國內山峰十年

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-04 16:31

兩名印度登山者聲稱成功攀登珠穆朗瑪峰（Mount Everest），獲尼泊爾政府頒發證書。但後來證實他們提交的相片證明涉偽造。《紐約時報》2月1日報道，尼泊爾將禁止二人未來十年攀登珠峰和尼泊爾其他山峰。

2016年，亞達夫（Narender Singh Yadav）和戈斯瓦米（Seema Rani Goswami）聲稱成功攀登珠峰，並將相片證明提交尼泊爾政府。雖然當時有雪巴人質疑他們未有登頂，但政府仍然發出證書。

印度通常都會向成功登珠峰的攀山者頒發獎項。2020年8月，亞達夫獲選為其中一位得獎者。但有登山者質疑相片是經改圖製成，並指出可疑的地方：氧氣罩沒有用管連接氧氣、相中男子太陽眼鏡沒有雪或山的倒影和旗幟沒有隨風飄揚。他們認為相片是偽造，二人沒有登頂。

Very disgraceful news coming out today. Narender Yadav/singh, a 'mountaineer' from India is all set to receive Tenzing... Posted by Parth Upadhyaya on Tuesday, 25 August 2020

印度政府其後決定抽起獎項，等待調查結果，並向尼泊爾求證。尼泊爾旅遊部被迫展開調查。結果發現，亞達夫和戈斯瓦米曾攀登至被稱為「死亡地帶」的逾2.7萬英尺高處，距離頂峰只有約2,000尺。嚮導告訴二人，他們的氧氣供應已經耗盡，體力不足登頂，其後將他們救下來。換句話說，他們並沒有成功登頂。

尼泊爾每年吸引不少想征服世界高峰的人攀登珠峰。近年，愈來愈多人偽造登頂的證明，從十年前的數宗到現時的每年數十宗。尼泊爾對偽造證明的最重刑罰是禁止攀登國內所有山峰，未有實施罰款制度。