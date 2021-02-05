首支單劑新冠疫苗面世　強生向美國申請緊急使用許可

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-02-05 08:44

強生公司（Johnson＆Johnson）研發世界首款單劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，2月4日向美國食品和藥物管理局（FDA）緊急使用授權。根據公司早前公布，疫苗整體有效率達66%。

如果申請獲准，這將是繼輝瑞／生物新技術（BioNTech）和莫德納公司（Moderna）之後第三種獲准在美國緊急使用的新冠疫苗。美國官員和華爾街分析人士觀望強生疫苗最早可能本月獲批准使用。

輝瑞的疫苗於去年12月11日獲得美國食品和藥物管理局的批准使用，而莫德納疫苗則在一周後獲得了授權。與輝瑞和莫德納的疫苗需要兩劑相隔三四個星期不同，強生的疫苗只需要一劑，簡化了醫護的工作。

圖為2020年12月1日，強生公司提供的相片，顯示公司研發的新冠疫苗。（美聯社）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）引述強生首席科學官斯托費爾（Paul Stoffels）在聲明中說：「今天我們的單次注射新冠疫苗申請緊急使用授權，是朝減輕全球疾病負擔和結束大流行邁出的關鍵一步。」除了向美國食品和藥物管理局提交申請，強生也同時向世界各地衛生當局申請，在獲得用於緊急用途的研究用新冠疫苗的授權後，會立即開始發貨。「我們正非常緊急地努力，以盡快將我們研發的疫苗提供給公眾。」

強生指根據大規模國際研究初步結果，該疫苗安全並針對中至重度新冠病毒提供強有力的保護，同時易於使用，可舒緩藥品供應稀缺。強生公司1月29日公佈數據指，疫苗在預防新冠肺炎方面總體有效率為66％；對其他變種的效力較弱，對高傳染性菌株南非的保護水平更僅為57％。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，在決定是否批准美國的第三種疫苗選擇之前，食品和藥物管理局會要求獨立顧問公開討論單劑疫苗注射後的所有數據。報道引述食品和藥物管理局疫苗主管Peter Marks博士告誡說不要在證據充分之前進行比較：「由於迫切要控制疫症大流行，我們不能忽視工具箱中任何工具......我們將竭盡所能，以確保我們找到從每種疫苗中受益最大的人群，並以非常周到的方式進行部署。」