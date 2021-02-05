美國報告：有嬰兒食品毒重金屬含量達危險水平

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-05 12:22

美國聯邦眾議院監督小組委員會2月4日發表報告，提到國會調查員於某些嬰兒食品發現「有毒重金屬含量達危險等級」，要求制定新標準和檢測規定。部份產品於香港有售。

小組委員會表示，已經對Happy Family Organics製造商紐徹公司（Nurture Inc）、Earth's Best Organics製造商海恩富集團（Hain Celestial Group Inc）、比納營養公司（Beech-Nut Nutrition）以及雀巢（Nestle）旗下嘉寶（Gerber）的產品進行檢測，還說對沃爾瑪（Walmart Inc）、金寶湯公司（Campbell Soup Co）和Sprout Organic Foods拒絕配合調查「深感憂心」。

圖為2007年4月12日，美國紐約市一間超級市場出售Gerber的嬰兒食品。（Getty Images）

報告指出，內部公司標準「允許有毒重金屬含量達危險等級，且文件披露製造商時常販售超過這些標準的食物」。報告敦促美國監管機構對嬰兒食品有毒重金屬含量設定最高標準，並要求製造商對成品的重金屬進行檢測，而非僅針對食品原料。嬰兒食品公司表示，他們已經致力降低自然存在於食品的金屬含量。

監督小組委員會主席、民主黨眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）表示，報告發現「這些製造商明知如此，仍然販售有毒重金屬含量高的嬰兒食品……現在是時候為未來世代制定更高標準」。

美國食品和藥物管理局發言人表示，當局正在檢視這份報告。局方表示，有毒成分存在於自然環境，透過土地、水或空氣進入食物供應。「因為它們無法完全去除，我們的目標是將食物的有毒成分降至最低程度。」

金寶湯公司（Campbell）於官網發表聲明，指旗下產品安全，還說食品和藥物管理局目前缺乏嬰兒食品金屬含量標準，並說公司自認是國會調查員研究「全面合作夥伴」。沃爾瑪表示，2020年2月曾交資料給委員會，但從未接獲任何後續調查消息。海恩富集團則說，這份報告檢視過時的資料，「無法反映我們當前的作法」。

根據歐睿國際諮詢公司（Euromonitor）所指，美國去年嬰兒食品市場規模估計達80億美元。