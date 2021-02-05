法國婦3年前遭法院誤判死亡變「活着的死人」　入稟盼令自己翻生

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-05 19:56

法國58歲婦人普尚（Jeanne Pouchain） 在2017年11月遭法庭誤判死亡，變成「活着的死人」，其後3年她一直為「復活」而奮鬥。她2021年1月提出訴訟，希望令自己起死回生。

「死亡」源自法律糾紛

普尚的「死亡」源於她和前僱員的一宗法律糾紛，她經營的清潔公司有一名僱員遭解僱後，在2004年入稟要求賠償，在多年訴訟期間，該名前僱員曾向法庭表示普尚沒有答覆她的信件，已經「死亡」，法庭也在未經考證的情況下就以為普尚已死。

普尚批評該名前僱員索償不成後，就向法庭亂作故事，意圖在她「死亡」後，就可以改為向她的兒子及丈夫索償。

↓ 普尚一直嘗試證明自己在生

She has been trying to prove she’s alive after a court wrongly declared her dead three years ago.



Jeanne Pouchain, 58, is alive and well, was never in a coma and did not try to commit insurance fraud. https://t.co/ZirdzjHMnE — New York Daily News (@NYDailyNews) January 19, 2021

身份證遭視為無效

普尚在被法庭宣布死亡後，她的資料從政府記錄中被刪除，令其身份證在駕駛執照、醫療保險、銀行戶口以及其他需要證明她存在的文件中都被視為無效。

她說，自己活在長期恐懼中，不敢離開位於盧瓦爾（Loire）地區聖約瑟夫（Saint Joseph）村莊的房子。有關部門已為了她未繳付的債務，扣押其汽車。普尚擔心屋內傢俬也會面臨扣押。

翻生最後機會

普尚律師科爾米耶（Sylvain Cormier）1月11日向法院提出申請，以使2017年法院的裁決無效。普尚仍然頑固地希望她律師推翻判決的嘗試會成功，「這是我使自己生活恢復原狀的最後機會」。

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