美英法德外長舉行會議　討論伊朗核問題

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-06 08:02

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）2月5日與英國、法國及德國外長舉行視像會議，討論如何挽救伊朗核協議。

法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）會後在Twitter表示，各方在伊朗問題上進行深入而重要的對話，應對核問題及中東地區的安全挑戰。他並指四國外長亦討論到其他議題。

路透社同日較早時引述一名美國官員報道，除了伊朗問題，布林肯與勒德里昂、英國外相藍韜文（Dominic Raab）及德國外長馬斯（Heiko Mass）會談及新型冠狀病毒（COVID-19）疫情、俄羅斯、中國、緬甸和氣候變化問題。

特朗普2018年簽署命令退出伊朗核協議的留影。（GettyImages）

不過美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）拒絕透露會議內容，只強調華府希望一同與歐洲夥伴處理伊朗問題。而國家安全委員會（NSC）同日舉行高級別會議，白宮發言人指，會面是審視現有政策的一部分，總統拜登（Joe Biden）並不會參與。

今次四國外長會談被視為拜登新政府嘗試恢復伊朗核協議，而上屆總統特朗普（Donald Trump）在2018年宣布退出後，向德黑蘭方面實施制裁。伊朗一直要求美國先解除制裁作為遵守協議的條件，不過外長扎里夫（Javad Zarif）1日暗示，兩者可以同時進行，希望以此打破困局。