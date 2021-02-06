美媒：TikTok新總部擬選址愛爾蘭都柏林

撰文： 何文翰 許懿安 最後更新日期： 2021-02-06 16:01

美國媒體2月4日報道，據熟知情況的人士，中國字節跳動旗下的TikTok（抖音海外版）已在愛爾蘭都柏林（Dublin）確定5個可能的新總部選址，將可容納約2,000名員工。

彭博社4日引述不願透露姓名的人士稱，TikTok在尋找大約20萬平方尺的空間。

圖為一名男子2019年10月18日來到一個在中國杭州市舉行的博覽會，場內有一個抖音的燈光裝置。由中國北京字節跳動持有的TikTok，是抖音的海外版。（AP）

他指出，TikTok計劃於2021年年底前將員工轉移到新的總部，確切時間會受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的發展影響。

報道稱公司考慮的地點包括位於都柏林金融中心新建成的North Dock區、Heuston South Quarter區以及位於南碼頭區的Sorting Office。

內文稱TikTok一直在都柏林尋找能最終容納多達5000人的辦公室空間。如報道中提及的租賃計劃將推進，這會是TikTok的第一階段計劃。

報道指，公司發言人未能即時就報道內容置評。

英國廣播公司（BBC）2020年8月6日報道，TikTok稱計劃在愛爾蘭建立一個價值5億美元的數據中心。TikTok宣布這個消息，正值美國以它威脅國家安全為由，威脅禁止它在美營運之時。