新冠肺炎｜美國聖路易斯市監獄發生火警　囚犯憂慮疫情縱火抗議

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-07 02:58

美國密蘇里州（Missouri）第二大城市聖路易斯市（St. Louis）一間監獄在2月6日發生火警，當局指事件是由在囚人士縱火引起。

事件發生當地時間6日凌晨3時左右，聖路易斯市司法中心（St. Louis City Justice Center）傳出火警消息，從網上社交平台的片段顯示，有囚犯打破中心四樓的窗戶，手持抗議標語，並向外投擲雜物。

消防員其後到場撲救，市長克魯森（Lyda Krewson）的發言人朗治（Jacob Long）表示，有大約115名在囚人士參與事件，形容他們是極端暴力和不遵守規矩的人。他提到，執法人員已經控制場面。

美國聖路易斯市監獄2月6日有囚犯縱火，並打破玻璃，向外拋擲雜物。（ ＡＰ）

美聯社報道，官員曾提到在囚人士認為監獄環境惡劣，憂慮新型冠狀病毒（COVID-19）可能在監獄傳播。該監獄於去年12月底及1月初亦有囚犯不滿環境而兩度爆發衝突，不過當局強調，監獄內633名在囚人士全部沒有確診。

朗治稱，可以想像在囚人士與大家一樣，面對抗疫所帶來的壓力，而且法院亦暫未審理案件，再加上他們的家人探監受到限制。他認為對方因此發洩，導致現時的情況。

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