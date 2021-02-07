新冠肺炎｜英國近1150萬人接種疫苗　料可在5月前完成為長者接種

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-07 06:00

英國政府2月6日公布，當地新增逾1.8萬人確診新型冠狀病毒（COVID-19），並再多828人喪生。不過全國接種疫苗的進度理想，至今接種人數已經接近1,150萬人，有專家認為，英國可以按照原定目標，在5月底為所有50歲以上人士接種。

根據英國政府數據顯示，全國有超過392萬人確診，不過6日的新增病例與上周同期相比，已經減少5,013宗。另外疫情至今已經導致當地有112,092人死亡。

當地在6日有494,163人接種疫苗，令總數迫近1,150萬人，而接種首劑疫苗的人數佔全國人口17.2%。英國政府目標在2月15日前為1,500萬人接種首劑疫苗，按照目前數字，當地每天要有大約39.2萬人參與。另外當地亦有510,057人完成接種兩劑疫苗。

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英國疫苗工作組主席迪克斯（Clive Dix）同日表示，對當地在5月底之前為所有50歲以上人士接種疫苗的目標感到樂觀，指當局在預測病毒變種問題領先全球，而且專家亦為將來研發疫苗建立資料庫。

迪克斯又指，一旦英國達成接種疫苗的目標，就會將多餘的供應向全球分享，強調不會囤積。