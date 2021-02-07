拜登恢復每周發表講話傳統　致電加州失業者講述經濟紓困計劃

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-07 16:54

美國總統拜登（Joe Biden）恢復在前總統特朗普（Donald Trump）任內中斷的每周講話傳統。白宮2月6日發布短片，拜登在片中向加州一名失業女子講述其1.9萬億美元新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情救濟計劃。

圖為2月5日美國總統拜登在華盛頓白宮講述經濟問題。（AP）

拜登坐在總統辦公室致電來自加州的弗爾克（Michele Voelker），後者2020年7月因為疫情而失業，並曾寫信給拜登。

↓拜登在社交媒體Twitter上載有關影片

Last year, Michele lost her job because of the pandemic. I recently gave her a call to hear her story and discuss how my American Rescue Plan will help families like hers. pic.twitter.com/SAqM2GytPf — President Biden (@POTUS) February 6, 2021

拜登在對話中提到他1.9萬億美元的救濟計劃，計劃會向弗爾克這類人士發放1,400美元，亦會向個人及小型企業提供經濟援助，以及協助分發新冠肺炎疫苗。

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他說，在不解決疫情的情況下，保持商業活動開放、流動及興旺的想法是不可行的。

白宮說，對話是其中一項協助拜登直接和美國人溝通的努力。新聞秘書普薩基（Jen Psaki）5日預告短片時說，會以多種形式製作拜登的每周講話。