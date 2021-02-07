緬甸政變｜日媒：日本企業憂美國重啟制裁　進行業務調整

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-07 22:03

在緬甸開展業務的日企麒麟控股（Kirin Holdings Co.）因擔心美國可能會對有緬甸軍方背景的企業發動制裁，已開始進行業務調整。對此有分析認為，隨着國際社會對緬甸軍方不斷施壓，未來會有更多日企也將被迫調整業務。

據日本媒體《日本經濟新聞》中文網2月7日報道，在緬甸發生軍事政變後，日本企業已開始進行業務調整，其中麒麟控股於2月5日發聲明稱，將向擁有緬甸軍方背景的合資對象企業提出解除合作關係的申請，原因是美國此前暗示將重新對緬甸啟動經濟制裁。

報道稱，麒麟控股與有緬甸軍方背景的經濟控股有限公司（MEHL）在當地合資成立兩家啤酒公司，兩家公司均由前者持股51%，後者持股49%。如果麒麟控股想繼續在當地開展業務，它將要求MEHL出售合資業務的全部股份，然後再尋找沒有軍方背景的企業出資。

報道指出，在緬甸軍政府執政時期，美國財政部曾將那些與緬甸軍方關係密切的企業與個人列入制裁清單，旨在限制外界與這些被制裁的企業與個人進行交易。在緬甸實行民主化後，美方清單的範圍開始縮小。考慮到拜登（Joe Biden）政府對緬甸本次發生的軍事政變提出過關於重啟制裁的可能性，因此可以認為如果美方的態度強硬，預計將有很多企業受到影響，儘管這些企業所面臨的風險與緬甸軍方的參與程度以及進駐方式有關。

此外韓國浦項制鐵公司（POSCO）與越南軍工電信集團（Viettel）均與有緬甸軍方背景的企業有合資業務，這兩家企業尚未表示將進行業務調整。