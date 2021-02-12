農曆新年2021｜各地民眾如何慶祝農曆新年？活動與美食各異其趣

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-02-12 09:02

一轉眼就要告別鼠年。踏入牛年，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍然持續，多國為防疫而實施出入境管制，許多人受此影響無法外出旅遊，而社交距離措施，亦令慶祝活動受到影響，不過過年有一些活動是一定要做，為的是討個意頭。讓我們透過下文，一起看看其他國家或地區怎樣慶祝農曆新年。

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+ 18 + 18 + 18

韓國

韓國人過年要祭拜祖先，後輩要向長輩鞠躬敬禮，長輩會向後輩派利是（韓稱歲拜錢）。與中國人及港人不同的是，韓國人的利是封是白色、而非我們常見的紅色。

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越南

越南傳統認為桃花是辟邪植物，且含有幸福象徵，所以買桃花是越南慶祝新年的指定動作。

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馬來西亞、新加坡及印尼

這3個國家過年都會吃賀年食品「撈生」，當中包括魚生及蔬菜絲。它又稱撈起或七彩撈生，魚的諧音寓意年年有餘。

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蒙古

蒙古人把每年的第1月，即正月，稱為查干薩日。「查干」是蒙古語，翻譯過來是「白」的意思，所以查干薩日也稱為白月。蒙古人自古崇尚白色，把它作為吉祥的象徵，所以這樣稱呼新年。

蒙古人過年也會拜訪親朋戚友、穿新衣服和大吃大喝等。無論白天夜晚抑或春夏秋冬，蒙古最常見的飲料是鹹奶茶，無論你到哪個蒙古人的家，主人第一件事就是為你提供一碗奶茶。新年的宴會開首，通常也會先享用以銀碗裝載着的鹹奶茶。

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+ 4 + 4 + 4

歐洲國家亦有舉辦活動慶祝農曆新年。像英國首都倫敦市中心2020年便曾舉辦新春巡遊慶典迎接鼠年到來。

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朝鮮

韓國媒體報道，朝鮮曾有一段時間不慶祝農曆新年，認為它是封建社會遺留的產物，直至領導人金正日1989年認可農曆新年，民眾才又再開始過節。

政府本身就會限制民眾的行動，所以基本上沒有離鄉別井的「打工仔」，也就不會出現像中國「春運」般的大規模返鄉潮。

日本

中國的農曆自6世紀傳入日本以來一直被沿用，直至1873年。日本當時正實行明治維新（Meiji Restoration，意指日本在明治時代初期推行的一系列重大復興舉措），為西化而轉採用公曆。

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自1873年起，日本把新曆1月視為正月，12月31日為除夕夜，即年三十（日本稱大晦日），1月1日為大年初一（日本稱元日）。

當地1月15日會慶祝小正月，相當於我們的元宵節。這是祈求豐收的一天，日本人當天早餐會吃小豆粥，因為裏面有放紅豆，又叫紅豆粥。