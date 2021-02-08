羅馬尼亞初生嬰兒受洗後死亡　肺部有積水　逾6萬人要求改變儀式

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-08 09:04

羅馬尼亞一名6周大的嬰兒進行東正教洗禮後數小時死於心臟病，其父稱寶寶經解剖後，屍體肺部被發現有積水。事件燃點部分民眾的怒火，要求對這種儀式分析，避免悲劇重演。英媒6日報道，截至2月5日，約6萬人聯署要求做出改變。

事件中嬰兒被泡進聖水中3次，包括頭部，數小時後心臟病發，經剖驗發現遺體肺部有積水。羅馬尼亞有約6萬人為此聯署請願。發起人杜米特魯（Vladimir Dumitru）稱儀式須受規管，避免不必要的風險。他又說這個請願的目的是和平以及有建設性的。

東正教內部亦有高層支持這麼做。名為卡里尼克（Calinic）的大主教支持改革儀式。卡里尼克稱自己多年前在羅馬尼亞Transylvania擔任神父時，會將嬰兒雙腳放進水中，再在其頭上灑下聖水。

身為阿爾傑什大主教的紅衣主教卡里尼克稱，在一些畫像中，耶穌是站在水中、水深及頸。耶穌頭部向前垂下，施洗者將水倒在他頭上。

反對改變儀式的人，包括名為托米（Tomis）的大主教。他稱這種宗教教規已存在1000多年，「這就是為什麼我們不會改變。 我們沒被嚇到。」

英國廣播公司（BBC）駐羅馬尼亞記者（Stephen McGrath）在報道中引述卡里尼克及托米等人的意見，並稱改變儀式有可能導致該國東正教內部不和。