新冠肺炎｜疫苗或無法阻止變種病毒感染甚至發病　但不代表無效

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-09 14:15

當新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的變種出現時，外界最擔心的是變種病毒會否降低疫苗的作用，很不幸這個憂慮成真。在南非出現的變種病毒株，被證實對抗體有抵禦作用，顯著降低疫苗有效率。但即使如此，是否代表目前已研發的疫苗無效？

圖為2月8日，一樽阿斯利康的新冠疫苗。阿斯利康疫苗被指對南非變種新冠病毒的作用相當有限。（Reuters）

據南非的金山大學（University of the Witwatersrand）研究，顯示由阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學研發的新冠疫苗，對南非變種新冠病毒的有效率僅10%，遠低於其針對原病毒種整體有效率的70%，讓南非一度喊停阿斯利康疫苗的接種計劃。

疫苗的作用是引發人體免疫系統作出反應，「記憶」入侵的抗源，以準備在面對真正病毒入侵時能快速製造抗體，擊退病毒。但由於南非病毒的變種涉及重要的抗源組織，而抗體本身有高度針對性，導致原先的抗體無法有效對抗變種病毒，令有效率大大下降。

隨着變種病毒擴散，讓愈來愈多人擔憂，是否代表已研發的疫苗已沒有效。南非變種病毒對所有疫苗均有影響，但目前已知對阿斯利康疫苗影響最大。據美國德州大學研究顯示，輝瑞（Pfizer）及BioNtech的疫苗對南非變種病毒仍有81%的有效率。

↓想知道一些地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

阻止病情惡化的作用

雖然疫苗或許無法「阻止」病毒感染甚至發病，但不代表沒有能力防止病情惡化。科興製藥研發的疫苗在整體有效率只有50.4%，但能相當有效防止病情惡化。這代表疫苗對阻止病毒感染或許不太有效，但疫苗誘發的抗體仍對病毒起一定阻截作用，減緩病毒複製並爭取足夠時間讓身體製造更多的抗體，最終擊退病毒。

這對變種病毒同理，疫苗不一定能阻止病毒感染甚至發病，但誘發的抗體仍一定程度地減緩病情，讓足夠有足夠時間辯識「真正來襲的病毒」，製造正確的抗體予以擊退。由於目前未有針對疫苗對病毒發展的相關研究，為疫苗是否有效下結論仍然太早。

新冠疫情在各地爆發，往往因太多人需要住院，對醫療系統造成衝擊。若能緩減病情，讓住院率和死亡率下降，疫苗依然有接種價值。試想即使在最壞情況，接種疫苗後遭到感染也不過單純出現「傷風感冒」的徵狀，病毒的威脅亦會大大下降。