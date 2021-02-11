東京奧運｜森喜朗未證實辭職傳言　但稱「不會讓問題延續下去」

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-11 16:11

日本東京奧運組織委員會會長森喜朗爆出失言風波後，共同社、路透社等媒體2月11日均引述消息人士指森喜朗將辭職，森喜朗同日接受電視台訪問時沒有證實傳聞，但指「我不會讓此問題延續下去」。

森喜朗接受日本電視台（Nippon TV）訪問時表示，將在2月12日一個會議上解釋自己的想法，他稱自己需要處理這個問題，又表示不會讓問題延續下去，他並再就自己之前的言論道歉。

在訪問中，森喜朗未有證實自己將辭職的傳言。東京奧組委發言人也拒絕回應。根據多家媒體所指，森喜朗將在2月12日辭職，並由日本足球協會前主席川淵三郎繼任，路透社指，森喜朗與川淵三郎在2月11日將見面。

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83歲的森喜朗為日本前首相，過去已曾多次爆出爭議言論風波，他在2021年2月3日公開表示「女性多的理事會，將會浪費時間」，有性別歧視之嫌，引發眾怒。

共同社2月8日報道，據民調顯示，近六成受訪日本民眾認為森喜朗不適合再擔任東京奧組委會長，認為適合的受訪者只有不足7%。