美國德州高速公路結冰致最少133車連環撞　至少9死

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美國德克薩斯州（Texas）一條高速公路2月11日因結冰導致133部汽車連環車禍，至少9人死亡，65人送醫。

美國德克薩斯州（Texas）沃思堡（Fort Worth）35號州際公路（Interstate 35W）2月11日有133部汽車連環相撞，圖為車禍現場。（AP）

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事發於美國中部標準時間上午6時左右，德州沃思堡（Fort Worth）的35號州際公路（Interstate 35W）約133輛車撞成一團。

沃思堡警察局長諾克斯（Neil Noakes）表示，4名警員因此受傷，其中3人是上班途中撞車，1人是在現場救援時受傷，所幸4人獲包紮後都已出院。

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常追蹤惡劣氣候的極端天氣預報員麥克勞夫林（Jason McLaughlin）在Twitter放上影片，顯示現場有數十部車撞成一堆，有些車被撞毀，畫面中不乏大型貨櫃車。

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