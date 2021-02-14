情人節｜紐約市重開室內堂食一枱難求　限四分一入座率餐廳難回本

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-14 08:58

農曆新年過後香港有望重開晚市堂食。地球另一邊的紐約市因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情禁室內堂食逾一個月，終於趕及於情人節前夕2月12日重開。部份餐廳情人節傍晚的預訂爆滿。不過由於政府設入座率限制，店主估計暫時難以回本。

情人節向來都是餐飲業的旺季，今年更加適逢是周日，預計將帶旺整個周末。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）本周宣布提前兩日恢復室內堂食，顧客隨即一窩蜂打電話到餐廳訂位。很多餐廳情人節當日的預訂已經爆滿，周五和周六也幾乎滿座。

當地人雖然已經習慣了室外堂食，部份餐廳也於室外設有暖氣設備，但食客當然想脫掉大衣於溫暖的室內地方進食。當地居民帕克（Mike Park）原本於一間餐廳預留了室外堂食座位，但得知將重開室內堂食就立即更改預約，成功改為室內。他形容似是「中了獎」。

圖為2020年9月30日，紐約一間餐廳供應室內堂食。（美聯社）

可是重開室內堂食也讓不少店主感到「頭痕」。他們要打掃「塵封」超過一個月的餐廳，安排侍應和廚師上班，為食材和酒水入貨。長島城（Long Island City）一間餐廳的老闆Steve Kanellos表示，要趕於重開前找到多八位兼職工人很困難。有餐廳的廚師指，因為時間緊迫未能沿用海外購入的食材，被迫修改菜單。

最大問題是四分一入座率和營業至10時的限制。疫情前，餐廳滿座時都總有方法加枱，但如今已經不可以。有餐廳指，入座率限制讓他們不可能回本，沒辦法彌補額外人手、清潔和營運的開支。墨西哥餐廳老闆斯蒂爾（T.J. Steele）表示，對他們而言，四分一入座率即是只准坐四枱，「除非營運費用減四分三，否則帳目就說不通」。加上附近辦公室大樓的員工未復工，餐廳於平日尤其難以賺取利潤。有連鎖餐廳索性暫不恢復室內堂食，靜觀其變。

面對其他地方的競爭，紐約市餐飲業持續萎縮。當紐約市重開室內堂食的時候，鄰近的新澤西州最近已經將室內堂食入座率放寬至35%，韋斯特切斯特（Westchester）更加寬鬆至五成。紐約市的食客和餐飲業從業員都開始流失。紐約州餐館協會的數據顯示，全國有逾11萬間餐廳將永遠和長期關閉，單是紐約市就有逾4,000間。重開室內堂食的確是重振餐飲業的第一步，但業內不少人都促請政府提供更多財政援助，幫業界渡過難關。