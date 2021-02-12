紐約州長科莫爆隱瞞療養院染疫死亡人數爭議　傳幕僚已承認事件

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-12 23:57

美國紐約州長、民主黨籍的科莫（Andrew Cuomo）爆出隱瞞療養院染疫死亡人數爭議，美國媒體2月11日報道，他的幕僚德羅薩（Melissa DeRosa）私下向民主黨議員道歉，承認有隱瞞療養院死亡人數，原因是該州擔心聯邦司法部調查及怕會引來特朗普（Donald Trump）政府追擊。

美國紐約州檢察長詹姆斯（Letitia James）1月發表報告批評科莫領導的州政府，指控對方少報在療養院的死亡人數，估計少報幅度超過50%，人數數以千計。

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美國有線新聞網絡（CNN）報道，在過去的近半年來，議員一直要求衛生部提供療養院死亡人數的完整數據，但多個月來都沒有明顯進展，至州檢察長的報告發表後，衛生官員公開數據顯示在療養院或其他成人護理設施有逾1.5萬紐約人確診或估計死於新冠肺炎。至於在紐約州公開該數據前，該數字僅為逾8700人。

美媒：幕僚承認事件

《紐約郵報》2月11日報道指，該報取得的錄音顯示，科莫的幕僚德羅薩在一場私人舉辦的虛擬會議上，向民主黨議員道歉，她表示該州是擔心司法部針對紐約療養院的初步調查，以及怕會引來時任總統特朗普（Donald Trump）注意，因特朗普當時常在Twitter議論科莫及其他民主黨籍州長對療養院的處理。

在事件公開後，多名紐約的共和黨人要求科莫下台，也有民主黨籍的州參議員表示，「這是對公眾信任的背叛。」