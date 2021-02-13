新冠肺炎｜世衛下周發表武漢調查報告　譚德塞：不排除任何假設

撰文： 王忠會 張子傑 最後更新日期： 2021-02-13 08:54

世界衛生組織（World Health Organization）到武漢考察的專家組下周將公布的初步報告。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）2月12日指，目前不排除任何假設，並會繼續分析和研究。

譚德塞認為。部分工作可能屬於專家組以外的範圍，強調專家組不會找出所有答案，而是就了解病毒起源增加重要資料。他指，專家組的報告概要可能最快在下周公開，而最終報告則會在數周內面世。

世衛專家組組長安巴雷克（Peter Ben Embarek）表示，此次國際專家組中國之行於很多方面取得了成功，對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發時的情況有了更好的了解，包括病毒傳播情況、病毒基因測序和野生動物溯源等領域。他強調，「新冠病毒沒有被實驗室蓄意使用」，「疫情爆發之前沒人見過這種病毒」。

安巴雷克表示，世衛組織專家組去了武漢的實驗室並與工作人員討論，這些實驗室最初沒有新冠病毒，這與全球其他實驗室的說法一致，即該病毒沒有在任何研究冠狀病毒的實驗室中被蓄意使用。他指，雖然新冠病毒「有可能存在於尚未被處理的樣本中」，但從所有實驗室了解的情況來看，「疫情爆發之前沒人見過這種病毒，否則新冠病毒早已出現在研究論文中了」。研究者如果發現了新病毒，會立刻發表，這是全球範圍內普遍的做法。