農曆新年2021｜拜登吉爾祝賀新年快樂　譴責種族歧視亞裔

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-02-13 09:24

美國總統拜登（Joe Biden）和第一夫人吉爾（Jill Biden）2月12日於社交媒體發布影片，對中國農曆新年表達祝賀，並呼籲種族平等，譴責針對亞太裔美國人的種族主義、騷擾和仇恨等行為。

From the Biden family to yours, happy #LunarNewYear. We wish you happiness, health, and prosperity in the Year of the Ox. pic.twitter.com/sOHEzdFH0D — President Biden (@POTUS) February 12, 2021

吉爾形容，農曆新年是萬象更新的時刻和普天同慶的機會，銘記把我們帶到這裏的往日悲歡，想象擺在我們面前的所有可能。她指，「像紙燈籠一樣，讓我們的希望照亮前行的道路」，「對太多的美國人來說，我們從來沒有像如今這樣，更需要一個全新的開端。」

拜登指，「伴隨着這場大流行病的痛苦、生命和生計的損失，我們看到另一場悲劇：針對亞裔美國人和太平洋島民的種族主義、騷擾和仇恨罪。這是完全錯誤的，這是我們國家特性的污點。每一個人，無論他們的種族、背景、宗教或者他們所說的語言，都應得到體面和有尊嚴的待遇。」

拜登提到他簽署了行政命令，譴責針對亞裔美國人和太平洋島民的種族主義和仇外情緒，並指示聯邦政府在我們所做的一切事務推動種族平等。他說：「我們的多元化一直是我們的優勢，我向你們保證，我們的行政當局將把這項真理作為指導。」

吉爾指，「牛年提醒我們的韌性與毅力。我們從亞裔美國人和太平洋島民社區看到了這點：所有那些冒着自己健康的風險來維持我們安全的前線工作者的勇氣、那些拿出自己時間並奉獻自身才幹來幫助有需要的鄰居的人們的善良。」

吉爾表示，「今後還有艱難的工作要做，但是我們永遠比我們面臨的挑戰要更為強大。我們團結在一起，將讓今年更加光明、更加美好。每天都有日新月異的變化。」

拜登最後結語指，「我們將並肩前進。在這個萬象更新的季節，願我們所有人在彼此之間、在我們的家庭和我們的社區找到力量與歡樂。我們一家人在此向你們的家庭發出祝願，祝你們幸福、健康和興旺。農曆新年快樂。」