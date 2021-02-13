拜登政府啟動審查程序　擬任內關閉古巴關塔那摩灣監獄

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-13 10:32

美國白宮2月12日表示，總統拜登（Joe Biden）的幕僚已經對位於古巴關塔那摩灣（Guantanamo Bay）的軍事監獄啟動正式審查，期望卸任前關閉監獄。前總統奧巴馬（Barack Obama）曾承諾任內關閉監獄，但最終未能成事。

路透社引述兩名知情人士指，華府內部考慮讓拜登於數周或數月內簽署行政命令，關閉關塔那摩灣監獄。報道指，關閉監獄計劃最初將專注遣返囚犯或尋找願意接收囚犯的國家，減少囚犯數目，或意味重新安排國務院官員與其他政府就移交囚犯展開談判。國防部也可能重啟假釋形式的審查程序，判斷囚犯是否仍然構成威脅。

被問到會否於拜登任內關閉監獄，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）指，這是白宮的目標和意圖。普薩基未有透露關閉監獄的時間表。她指，正式審查程序需要國防部、司法部和其他政府部門官員的參與，但部份職位有待新政府任命。

圖為2021年2月12日，美國總統拜登於白宮會見記者。（美聯社）

2002年1月，美國於關塔那摩灣設置監獄關押與蓋達組織（al-Qaida）和塔利班（Taliban）有聯繫的疑犯。後來爆出中央情報局對囚犯使用嚴刑逼供，引起國際批評。奧巴馬任內曾試圖關閉監獄，但因為有人擔心將囚犯轉移到美國本土構成安全風險而遇阻力。特朗普（Donald Trump）推翻前朝政策，維持監獄運作。目前仍然有40人被關押。