阿根廷前總統梅內姆去世　享年90歲

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-02-15 00:46

阿根廷前總統梅內姆（Carlos Menem）逝世，享年90歲。

梅內姆1930年2月7日生於阿根廷西北部拉里奧哈省（La Rioja）阿尼利亞科鎮（Anillaco）的小鎮。他的父母都是敘利亞移民。雖然生在穆斯林家庭，他年少時成為天主教徒。

他在科爾多瓦大學修讀法律，畢業後當律師，之後成為活躍於推動政府釋放政治犯的社運人士。他成為正義黨（Justicialist Party）與時任總統貝隆（Juan Perón）的支持者。

梅內姆在1989年到1999年間擔任阿根廷總統，2005年起擔任國會參議員。

他因非法武器交易與貪瀆被定罪，但因他是議員而獲國會豁免權保障，他一直未有服刑。

圖為2019年12月10日，阿根廷前總統梅內姆與女兒在布宜諾斯艾利斯出席總統就職儀式。當天是反對派中間左翼候選人費爾南德斯宣誓就任阿根廷總統。（Getty）

梅內姆年輕時以帥氣的外表以及生活奢華廣為人識。他擔任總統時常以勇猛的「國家救世主」的形象自居。與此同時，他又是報刊娛樂版的「常客」，人們常見到他與美女及名車的合照。批評他的人指他是花花公子。

他接任總統時，阿根廷剛走出多年的打壓、大批異見人士被殺、該國在福克蘭群島戰役中戰敗，對一度蓬勃的國家經濟構成嚴重破壞。

他推動市場經濟政策、公共財產私有化。阿根廷對外則開放外資投資、重建與英國的關係，也將阿根廷與美國的關係從敵對，變成獲得華府近乎無條件的支持。

在梅內姆管治下，阿根廷高達5000%的通脹率在短短數年降至個位數，此外該國貨幣阿根廷披索與美元掛勾，匯率是前所未有的穩定；阿根廷經濟迅速轉好。