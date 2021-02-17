西班牙拘捕一名饒舌歌手　涉讚揚恐怖主義及侮辱王室

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-17 03:37

西班牙警員於2月16日闖入東北部一所大學，拘捕一名因透過歌曲來讚揚恐怖主義及侮辱王室而遭判監的饒舌歌手。

路透社報道，饒舌歌手黑斯勒（Pablo Hasel）在2018年被判監9個月，但他在12日的最後期限過後仍未投案。

西班牙歌手被捕：圖為2月16日，西班牙饒舌歌手黑斯勒在列伊達大學被捕。（Reuters）

他與一群支持者15日起在列伊達大學（Lleida university）躲藏。他們16日早上曾與警員發生衝突，期間曾投擲椅子與使用滅火筒，他及後被持槍及戴上頭盔的警員拘捕。

黑斯勒在被捕前數小時再次於Twitter發布令他被判監的歌詞，被捕時舉起拳頭大喊：「勝利會是我們的……不會有遺忘或寬容。」

黑斯勒因激進左派觀點而聞名，他曾在歌詞及Twitter推文中提及巴斯克自治區（Basque）前分離主義武裝組織ETA、將西班牙法官與納粹分子相比、又稱前國王卡洛斯（Juan Carlos）為黑手黨頭目。

副首相卡爾沃（Carmen Calvo）指，因與言論自由有關的事而監禁人民，不應在如西班牙這樣的民主國家中發生。政府上周曾稱，會改革由前政府在2015年制定、涉鉗制言論的法律。