李雪主打破消失傳聞　時隔逾1年再與金正恩公開露面

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-02-17 12:04

朝鮮最高領導人金正恩的夫人李雪主打破消失傳聞，2月16日隨金正恩前往平壤萬壽台藝術劇場觀看紀念演出。

朝鮮官媒《勞動新聞》2月17日報道，在2月16日朝鮮光明星節當天，李雪主陪同金正恩前往萬壽台藝術劇場觀看紀念演出，並刊登了兩人觀看演出時笑容滿面的照片。照片中顯示，當天觀看演出的官員均未戴口罩，也沒有隔位就坐。

李雪主自2020年1月25日前往平壤三池淵劇場觀看春節紀念演出後就「銷聲匿迹」，當時正值新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延之際。而在2020年10月10日勞動黨建黨75周年紀念日等重大活動場合，李雪主也沒有出現，引發了各種猜測。

有觀點認為，需要撫育年幼子女的李雪主擔心感染病毒不敢外出，也有觀點猜測她懷孕生子，甚至與金正恩關係不和。

韓聯社2月16日報道，韓國國家情報院16日在國會情報委員會會議上就李雪主長期不露面一事表示，並未獲悉李雪主的異常動向，她和孩子們玩得很開心，很可能是因為疫情等原因閉門不出。

有觀點據此推測，李雪主再次出現在公眾視野表明了朝鮮當局對防疫工作的信心。

韓聯社2月17日報道指出，李雪主與朝鮮過去最高領導人的夫人不同，每次重大活動都會與金正恩共同出席，成為名副其實的朝鮮「第一夫人」。