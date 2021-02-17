拜登稱不公開批評中國在香港行動　指北京將面臨人權問題後果

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-17 17:31

美國總統拜登（Joe Biden）2月16日表示，他已向中國國家主席習近平表明，美國總統須體現美國的價值觀，他指不會公開批評中國在香港等地所做的事，但提到中國將面臨人權問題帶來的後果，並指習近平也知道這一點。

拜登當天出席美國有線新聞網絡（CNN）舉辦的市民大會活動時，回應有關中國處理新疆穆斯林少數民族的人權問題時，回答稱「中國將會面臨後果，他（習近平）知道這一點」。

此前拜登在2月10日曾與習近平通電話，據CNN報道，拜登如今表示「我向他指出，若果美國總統不能體現美國的價值觀，那麼他就不可能維持做總統，因此想法就是，我不會公開批評他在香港所做的事，他在中國西部山區對維吾爾族做的事」，拜登指，習近平應該知道在文化上來說，每個國家和領導人都應遵循不同規範。

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拜登又重申美國在聲援人權方面的全球作用，並將會與國際社會合作，敦促中國保護人權。

拜登表示，「中國正在非常努力地成為世界領袖，而要獲得這個稱號，他們必須獲得其他國家的信任。只要從事違反人權的活動，他們就很難做到這一點。」

此前拜登在2月10日與習近平通話中，拜登向習近平表達對香港、新疆狀況的關注，又指關注北京政府在亞洲內愈來愈強硬的態度，包括在對台灣問題上。

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