阿斯利康疫苗｜歐洲醫護人員接種計劃遇阻　法國發指引籲減慢進度

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-02-20 21:27

歐洲多國開始施打阿斯利康（AstraZeneca）藥廠與牛津大學合力研發的新冠肺炎（COVID-19）疫苗（簡稱阿斯利康疫苗），大批醫護人員已經接種，但英國媒體2月18日報道，不少醫護人員因接種後出現副作用而要短暫告假，令本來已經不堪負荷的醫療系統面臨更大壓力，法國衞生部門發出指引，建議醫院讓員工分批接種，減慢接種進度應對，瑞典部分地區更是暫停接種計劃。

有關副作用包括發燒、頭痛等，屬於身體產生免疫反應時的正常徵狀，通常在大約一天內會消失，但歐洲多國醫療系統本已是人手緊絀，難以再應對眾多醫護人員同時請病假。

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法國諾曼第（Normandy）一間醫院的傳訊經理科蒂尼（Melanie Cotigny）表示，阿斯利康疫苗所引致的副作用比輝瑞（Pfizer）疫苗多，大約有10%至15%接種者可能出現副作用，例如是發燒、想嘔吐等，12小時內會消失。報道指，其他醫院也有類似報告。

法國衛生部門因此發出指引，建議醫院讓前線員工分成不同隊伍接種，減低影響醫院營運的風險。法國媒體報道，當地多家醫院都減慢安排員工接種的速度。

在瑞典，當地衛生服務範圍劃分為21個不同地區，目前有2個決定叫停接種計劃，這兩個地區南曼蘭（Sormland，暫譯）與耶夫勒堡（ Gavleborg）指，在400名接種者中，約100人報稱有發燒或疑似發燒症狀，大部分為輕微副作用，未來將會恢復接種計劃。

德國更傳出部分醫護人員拒絕接種阿斯利康疫苗的消息，衞生部長施潘（Jens Spahn）回應指「我會立即接種它」，他承認留意到接種阿斯利康疫苗的預約沒有爆滿，他稱「從我們立場來說，有疫苗供應但不去使用，這是錯誤的。」