美國近50萬人染疫亡《紐時》頭版製圖　密集黑點痛心標示每名逝者

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-22 20:39

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在美國爆發約1年來，已有近半百萬民眾死於新冠病毒（SARS-CoV-2）。

美國《紐約時報》21日頭版頭條刊文，頭版用上近50萬個小黑點，組成一張令人揪心不已的圖片：每個「黑點」代表一名在美國死於新冠肺炎的人。

從圖中可見，2020年2月29日，美國華盛頓州有第一宗死亡病例。55天後，美國新冠肺炎死亡個案超過5萬宗。達至下一個5萬宗，僅用了33天。

美國第一波疫情高峰之後，疫情略有緩和。從5月27日至7月29日的63天內，美國新冠死亡數再增5萬。進入11月，美國單日新增死亡數再次上升，新增5萬宗的時間從26天逐漸縮減至19天、17天、15天。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的數據，截至2月22日上午，美國染疫死亡的人數達到498,897。根據Worldometers的數據，美國病死人數已突破50萬，為511,133人。

圖為美國《紐約時報》2月21日刊出頭版。

死亡距離美國人並不遠

美國的死亡人數，已佔全球染疫死亡人數的20%。美國人口佔世界人口4.28%。

美國累計確診人數同樣觸目驚心。自疫情爆發以來，截至2月22日上午，美國已正式記錄逾2800萬宗確診病例，而美國人口約為3.3億。

據《紐約時報》估計，到目前為止，每670名美國人中，有1人死於新冠肺炎。 在紐逾28,000人病死，或每295人中就有1人死亡；洛杉磯已有約2萬人死於疫情，或約每500名居民中有1人死亡。

根據美國華盛頓大學（University of Washington）健康指標與評估研究所（IHME）的數據，到2021年夏天，美國死於疫情人數可能達到60萬。 在這種情況下，它將接近西班牙流感大流行的死亡人數，疫情在1918年奪走大約675,000美國人的生命。