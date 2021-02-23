緬甸軍方向示威者開槍4死　中國呼籲各方克制

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-02-23 01:15

緬甸民眾抗議軍方的大規模示威活動已持續兩周以上，有消息稱緬甸當局近期向抗議人群開槍並導致人命傷亡，對此中國外交部發言人汪文斌在2月22日召開的例行記者會上表明瞭中方的立場。

據中國外交部官網2月22日消息，在當天舉行的例行記者會上，有記者向發言人汪文斌提問中方是否會指責緬甸軍方向抗議人群開槍造成4人死亡這一行為。

對此發言人汪文斌表示，作為緬甸的友好鄰邦，中方關注緬甸當前局勢，希望緬甸各方從國家發展穩定大局出發，保持克制，在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定。

此後又有記者追問中方的上述回應是否意味着中方肯定緬甸軍方做法，對此發言人汪文斌重申了中方的立場，但未對該問題予以直接回應。↓點擊觀看更多圖片，注意部分圖片可能會令人不安↓

據瞭解，緬甸軍方2月21日在緬甸廣播電視台（MRTV）發表聲明稱，軍方發現示威者煽動暴民在2月22日參加暴亂，旨在通過煽動年輕人踏上「令他們損失生命的」抗爭道路的方式令國家陷入無政府狀態。

緬甸外交部同天表示，儘管有違法示威、煽動騷亂及暴力發生，當局正運用最大克制並通過最低限度武力處理騷亂，執法人員以符合國內法律及國際慣例的方法來維持公共安全。